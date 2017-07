Biskra : Interception d’une grande quantité de vêtements

Réagissez

En début de semaine, une brigade mobile des Douanes de Biskra a intercepté, à l’entrée nord de la Fontaine des Gazelles, dans la commune de Loutaya, un camion, venant de Aïn Fakroun et se dirigeant vers la wilaya d’Oued Souf avec 4 passagers à bord, transportant une grosse quantité de vêtements pour hommes, femmes et enfants sans facture, indique la cellule de communication de l’inspection des Douanes de Biskra.

Après un contrôle routinier, les douaniers ont constaté deux infractions à la réglementation régissant le transport et le commerce des produits. Cette marchandise de fabrication étrangère, dont la valeur est estimée à 4,22 millions de dinars circulait sans aucun document légal et le véhicule utilisé était un camion modifié, avec l’ajout d’un container soudé sur le plateau pour dissimuler la cargaison.

En sus d’une amende équivalant à 10 fois la valeur de la marchandise saisie, des dossiers pénaux pour contrebande et commerce informel de produits de consommation courante ont été établis à l’encontre des mis en cause et transmis à la justice, précise-t-on.