Biskra : Installation d’un syndicat des jeunes entrepreneurs

Un groupe de jeunes entrepreneurs de la wilaya de Biskra, ayant fondé leurs sociétés et entreprises avec l’aide et le soutien de l’Ansej, de l’Angem et de la Cnac, ont procédé hier après-midi à la salle des conférences près du musée du Colonel Chaâbani, à l’installation d’un bureau local de la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs (FNJE).

Cette instance syndicale qui se fixe la mission de protéger et de défendre les droits de ses affiliés ambitionne de s’étendre à travers tout le territoire national. Le bureau de Biskra est le 16e installé en quelques mois, a-t-on appris. «Nous avons bénéficié de l’aide de l’Etat à travers les dispositifs de création de PME/PMI pour les jeunes, mais nous souffrons de nombreux maux et difficultés que nous porterons à la connaissances des autorités compétentes et des responsables locaux par le biais de ce syndicat se voulant avant tout un espace de propositions et de réflexion sur ce qui touche à nos activités et à notre devenir de jeunes entrepreneurs.», a expliqué une jeune femme, membre du bureau de ce syndicat.

Ce dernier prendra en charge les doléances et préoccupations des quelques 504 000 entreprises créées par les jeunes au niveau national. Le bureau de Biskra de la FNJE va immédiatement s’attaquer à plusieurs dysfonctionnements et obstacles freinant le développement des jeunes entreprises tels que celui du manque de ressources hydriques pour les jeunes agriculteurs, la difficulté pour certains autres à avoir un local, «alors que les locaux dit du Président sont sous-exploités voire abandonnés», relève-t-on. Parmi les tracas soulevés figure la disposition des 20%, mesure légale enjoignant les autorités communales et sectorielles d’octroyer aux jeunes entrepreneurs un quota de 20% des offres d’appels publiques, et qui ne serait pas respectée. A noter que le SG de la wilaya de Biskra et un représentant du DG de l’Ansej ont assisté et encouragé l’installation de ce syndicat à Biskra.