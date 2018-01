Biskra : Grève des conseillers d’orientation scolaire

Réagissez

Al’instar de leurs pairs des autres wilayas et criant à la marginalisation et au refus catégorique des dispositions actuelles régissant leurs fonctions dans les établissements scolaires, quelques dizaines de conseillers d’orientation scolaire ont pris part, hier, à un sit-in devant le siège de la direction de l’éducation de Biskra.

En grève les 15 et 16 janvier, ceux-ci ont remis au directeur de l’éducation de Biskra une plateforme de revendications destinée à la ministre de l’Éducation nationale, ayant trait à l’amélioration de leur situation socioprofessionnelle, pâtissant, selon eux, de nombreuses déficiences et lacunes inacceptables. «Tous nos appels à l’ouverture d’un dialogue serein avec la tutelle sont restés lettre morte.

Dans le statut général des personnels de l’éducation nationale, nous sommes exclus de toutes les classifications et notre devenir est maintenu dans le flou et l’imprécision, ouvrant la voie à l’iniquité sociale et professionnelle, à tous les dépassements inimaginables et à toutes les interprétations possibles de la part de la Fonction publique et des dirigeants des établissements scolaires», a déclaré Fayçal Hasbi, président national de la coordination des fonctionnaires de l’orientation scolaire.

A Biskra, ils sont 76 conseillers d’orientation scolaire en poste dans les différents lycées et collèges d’enseignement moyen dont 82,89% ont pris part à ce mouvement de protestationstation de deux jours qui a été suivi par 84 % de leurs pairs et homologues disséminés dans 34 wilayas du pays, a précisé notre interlocuteur.