Biskra : Drame familial à Guedacha

Un adolescent de 14 ans est décédé, mardi soir, aux urgences médicochirurgicales de l’hôpital Bachir Bennacer de Biskra, des suites de graves blessures provoquées par un objet contondant, a-t-on appris de sources fiables.

Alors que la victime était avec ses parents et des proches devant le domicile familial, son oncle âgé de 40 ans, célibataire, sans travail et déficient mental a surgi dans un état second et lui a assené plusieurs coups de hachette à la tête et à la poitrine, selon des témoins oculaires. Alertés, les agents de la Sûreté nationale ont ouvert une enquête et lancé une opération de recherche de l’auteur présumé de cet homicide.

Une heure plus tard, le quadragénaire vivant chez son frère, père de la victime, et dont on préparait les noces pour vendredi prochain, a été interpellé par les policiers. Il aurait reconnu les faits sans en indiquer les causes.