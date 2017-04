Réagissez

En présence d’El Hadi Ould Ali, ministre de la Jeunesse et des Sports, lequel a effectué une seconde visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Biskra, en moins d’une semaine, 33 clubs de football amateurs ont perçu, mardi, des subventions variant de 800 000 à 6 000 000 de dinars, lors d’une cérémonie organisée à l’Ecole régionale des sports olympiques de Biskra.

Deux clubs de football féminin, Mechaâl Ezzibane (Flambeau des Ziban) et Ziban 2000, ayant obtenu de très bons résultats dans le championnat national, ainsi que la mythique USB qui a pris la part du lion, figurent parmi ces clubs subventionnés par l’État. L’équipe de cyclisme d’El Kantara, des champions de rafle et des athlètes féminines de courses ont aussi été honorés par les autorités locales et la DJS de Biskra pour avoir dignement représenté l’Algérie dans des compétitions internationales.

En marge de cette cérémonie agrémentée par des sketchs et des chansons de l’humoriste Tahar Safir, le ministre a animé une conférence de presse qui a essentiellement porté sur le devenir de l’équipe nationale de football laquelle traverse une période creuse qui suscite l’inquiétude de tous ses fans. «Ne nous cachons pas la face, l’équipe nationale de football est dans une situation difficile et ses chances de qualification pour la coupe du monde de 2018 sont minimes, voire inexistantes. Il lui faudra gagner tous ses matchs et s’en remettre aux résultats des autres équipes de son groupe.

La FAF est la seule habilitée à trouver un entraîneur algérien ou étranger afin de redorer son blason et répondre aux attentes de ses millions de supporters. Elle dispose de tous les fonds nécessaires pour entamer une nouvelle phase de reconstruction du onze national qui devrait s’appuyer sur des joueurs locaux, à l’image de l’équipe de 1982, et préparer les échéances africaines de 2019 et la coupe du monde de 2022», a déclaré l’hôte de la Reine des Ziban.