Biskra : Des laboratoires d’analyses médicales décriés

Réagissez

De nombreux parents de patients ou de malades présentant différentes pathologies se plaignent des erreurs, retards et pertes de leurs échantillons de sang, urine ou de tout autre prélèvement au niveau des laboratoires d’analyses médicales de Biskra, auxquels ils se sont adressés pour des bilans de santé ou des analyses biologiques et biochimiques spécifiques.

«Mon épouse, quadragénaire, a effectué des analyses de fertilité dans un laboratoire réputé de Biskra, mais quand le professeur d’un hôpital d’Alger a vu les résultats, il est resté bouche bée, car les conclusions de cette analyse étaient celles d’une vieille dame d’au moins 80 ans. Nous avons du séjourner dans la capitale plus d’une semaine pour tout refaire avec toutes les dépenses et les désagréments induits par ces résultats erronés de bout en bout», raconte D. Mohamed, qui dit ne pas comprendre comment des anomalies aussi énormes peuvent-elles survenir dans les analyses.

Pour F. Lazhar, qui soutient avoir vécu un calvaire sans nom pour s’être présenté à un laboratoire afin de faire des analyses d’urine et un spermocytogramme, afin de confirmer ou d’infirmer ses capacités physiologiques à enfanter, «les laboratoires de Biskra sont confiés à des jeunes laborantins sans expérience mal formés et inconscients des effets néfastes sur les patients de leur mauvais travail».

«Payé rubis sur l’ongle, un laboratoire d’analyses médicales de Biskra, dont je tairais le nom m’a fait patienter des jours et des jours pour obtenir les résultats d’analyses prescrits par un médecin. Les analyses d’urine ont été effectuées en un temps record, mais avec des erreurs flagrantes et celles du sperme ont été impossibles à obtenir, car l’échantillon du liquide séminal a été égaré et j’ai dû en fournir un autre après des atermoiements et des délais d’attente inexplicables», rapporte-t-il plein de colère suscitée par ce dysfonctionnement pour lequel il a déposé une plainte au niveau du tribunal de Biskra.

A noter qu’à Biskra, il y a seulement 5 laboratoires d’analyses médicales pour une population d’environ 800 000 habitants répartie sur les 33 communes de la wilaya. Beaucoup de médecins doutant de la validité et de la précision des résultats d’analyses de certains laboratoires demandent souvent à leurs patients de les refaire dans une autre structure d’analyses biomédicales de Constantine, Annaba ou Alger. Ce qui n’est pas à la portée financière de tous.