Biskra : Des enseignants en colère au lycée Saïd Abid

Dénonçant l’insubordination et l’indiscipline grandissantes des élèves au sein de leur établissement scolaire, les enseignants du lycée Saïd Abid, situé à El Alia, observent depuis hier matin un arrêt de travail illimité, a-t-on appris de sources fiables.

Cette situation les empêchant, selon eux, de s’acquitter de leur mission pédagogique et éducative est due à un manque d’effectif administratif et d’encadrement en dehors des classes, lequel est dévolu aux adjoints d’éducation en nombre insuffisant pour canaliser les 975 élèves repartis en 25 groupes. «Profitant de l’absence d’un proviseur et d’un second surveillant général représentant l’autorité et d’un manque flagrant d’adjoint de l’éducation, certains élèves n’en font plus qu’à leur tête.

Une anarchie inacceptable règne dans notre lycée depuis des jours. On a allumé des feux dans les toilettes et brûlé la porte d’entrée des logements d’astreinte. Les horaires de travail ne sont plus respectés. Des enseignantes sont menacées de représailles. Chacun entre et sort à son entendement sans jamais être inquiété. Un climat de défiance et de déliquescence de toutes les valeurs caractérise notre lycée», rapporte une enseignante de ce lycée comptant 53 professeurs.

En réponse à ce mouvement de protestation, la direction de l’éducation a décidé de confier la direction de l’établissement au censeur, laquelle est une dame, et le poste de surveillant général à un ancien adjoint de l’éducation. «Mais cela ne règle en rien le manque de personnel dans cet établissement qui risque de se retrouver au bas du palmarès des résultats du bac si la situation perdure», font remarquer les enseignants grévistes.