Les demandeurs de logements sociaux se sont rassemblés, hier matin, devant l’entrée du siège de la wilaya de Biskra pour dénoncer les retards dans l’affichage des listes de bénéficiaires de logements sociaux et d’un quota de 4 000 lots de terrain constructibles «attendus depuis des mois», selon eux.

Arborant des banderoles et criant à l’intervention du wali de Biskra, ils ont bloqué la circulation sur la route, sous le regard des agents de la Sûreté nationale, qui sont intervenus pour sécuriser les lieux et dévier les automobilistes vers les ruelles mitoyennes de la wilaya de Biskra, a-t-on constaté. «Nous savons pertinemment que nous n’aurons pas tous des logements vu le nombre important de demandeurs par rapport aux logements disponibles. Notre patience est juste érodée par l’attente et les rumeurs qui courent à propos de ces listes qui devaient être annoncées à la fin de 2016», a déclaré l’un des protestataires. Vivement irrités par ce retard «inacceptable et louche», selon leurs termes, les manifestants ont demandé une audience au premier responsable de l’exécutif de la wilaya de Biskra.

En l’absence de celui-ci, le président de l’APC a été appelé à la rescousse pour calmer les esprits et expliquer aux manifestants les procédures légales et réglementaires visant à constituer des listes de bénéficiaires équitables et expurgés de tout indu bénéficiaire. L’édile a rassuré cette foule en colère, constituée en grande majorité de jeunes, dont des chefs de famille qui se sont dispersés à la mi-journée en promettant de revenir à la charge dans les jours prochains au cas où leurs voix n’étaient pas entendues.