Biskra : Démantèlement d’un atelier de fabrication d’armes à feu

Réagissez

Les agents de la sûreté urbaine de Sidi Khaled, commune située à 120 km au sud-ouest de Biskra, ont découvert et démantelé, hier, un atelier clandestin de fabrication d’armes à feu de 5e catégorie, saisi 4 fusils de fabrication artisanale et interpellé 5 hommes impliqués dans cette affaire de confection d’armes à feu, de création illégale d’une armurerie clandestine, de détention et de trafic d’armes à feu, a indiqué un communiqué de la direction de la sûreté de la wilaya.

Roulant à bord d’une Jeep, les 5 mis en cause ont jeté un sac à la vue de véhicules d’agents de police effectuant un barrage de contrôle des automobilistes sur la RN46. Dans ce sac, les policiers ont trouvé un fusil de fabrication artisanale en état de fonctionnement.

Niant être les propriétaires de cette arme, dont la détention et l’utilisation sont strictement soumises à des autorisations légales, les passagers du véhicule ont été interpellés et placés en garde à vue.

En coordination avec un magistrat instructeur du tribunal de Ouled Djellal, les enquêteurs ont alors effectué des perquisitions aux domiciles des 5 prévenus, où ils ont découvert, chez l’un d’entre eux, l’atelier de fabrication d’armes à feu doté de tout le matériel nécessaire pour une telle activité, de la poudre noire, des cartouches vides de différents calibres, de la chevrotine et, chez les autres concernés, 3 autres fusils fabriqués artisanalement. Les 5 hommes, âgés de 25 à 47 ans, seront déférés aujourd’hui devant le procureur de la République, note-t-on.