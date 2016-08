Biskra : De nouvelles terres agricoles à exploiter

Réagissez

La wilaya de Biskra vient de lancer un avis d’appel à manifestation d’intérêt en vue de la concession de 2 123 hectares de terres agricoles du domaine privé de l’Etat, situées dans les communes de Rass El Miaad, El Haouch et Mezirâa.

Dans la commune de Rass El Miaad, située à l’extrême sud-ouest de la wilaya de Biskra, à quelques encablures des wilayas de M’sila et de Djelfa, il s’agit de 2 périmètres de 600 et 575 ha respectivement, localisés à Dhraâ Raka et Dhayet Larbaâ. Cette opération concerne 928 ha situés à Ain Berlain 1 dans la commune d’El Haouch, située à l’Est du chef-lieu de la wilaya, tandis que le 4e périmètre de 20 ha est, quant à lui, localisé à Meziraâ, commune adossée aux contreforts sud des Aurès, située à 120 km au nord-est de Biskra.

Destiné aux personnes physiques et aux personnes morales de droit algérien justifiant d’une capacité d’investissement et de compétences avérées et certifiées dans l’activité en question, cet appel à manifestation d’intérêt s’adresse aux candidats nationaux ayant la volonté de s’investir durablement dans les domaines de l’agropastoralisme, de l’agroalimentaire et de la phoeniciculture (exploitation des palmiers-dattiers et production de dattes), est-il précisé.

Ceux qui sont intéressés par cette opération devront déposer leurs dossiers de candidature à la direction de l’Agriculture de Biskra. A noter que ces terres agricoles mises en concession sont, en principe, dotées de toutes les commodités nécessaires telles que l’électricité, l’eau d’irrigation et les pistes d’accès.