Biskra : cinq morts dans un accident

Un terrible accident de la route, impliquant un autobus reliant Hassi Messaoud à Annaba et un camion roulant en sens inverse en direction de Oued Souf, a causé, hier matin, sur la RN3 à Chegga dans la commune d’Oumache, à environ 55 km au sud de Biskra,

la mort de cinq personnes et des blessures plus ou moins graves à 49 autres de différents âges, indique un communiqué de la Protection civile de Biskra, dont les agents sont intervenus pour secourir les victimes transportées vers le centre de soins d’Ourlel et l’hôpital Bachir Bennacer du chef-lieu de la wilaya, où des équipes médicales se sont démenées toute la nuit pour prendre en charge les blessés et leurs familles.

On dénombre parmi les victimes décédées 2 adultes de 24 et 50 ans et des enfants de 9, 12 et 15 ans. Selon les premiers éléments de l’enquête, le véhicule de transport en commun à son bord, entre autres, des équipes de cadets de football s’est renversé sur le bas-côté de la route après avoir été percuté sur son montant gauche par le poids lourd, lequel est lui aussi sorti de la route, a-t-on appris sur place. «Immédiatement alertés, nous avons dépêché sur les lieux 15 ambulances, 4 camions anti-incendie et 2 voitures de liaison.

Ce dramatique accident nocturne est l’occasion pour nous de rappeler à tous les utilisateurs de la route de scrupuleusement respecter le code de la route et de ne pas dépasser les vitesses autorisées. Malgré tous les avertissements et les campagnes de sensibilisation et d’information afin de réduire les accidents, les routes de Biskra continuent d’être le théâtre d’accidents mortels», a précisé le lieutenant colonel Omar Slatnia, chef du service de la prévention à la direction de la Protection civile.

Territorialement compétents, les agents de la gendarmerie de la brigade de la daïra d’Ourlel sont aussi intervenus pour sécuriser les lieux, réguler le flux des dizaines de véhicules empruntant la RN3 pour remonter vers le nord ou gagner les immensités sahariennes du pays et ouvrir une enquête afin de déterminer les causes et les circonstances de cet accident aux lourdes conséquences. «Nous avons dû ouvrir des pistes d’évitement du lieu de cet accident à droite et à gauche afin de permettre aux utilisateurs de la RN3 de poursuivre leur chemin sans encombre et aux équipes d’investigation techniques de la Gendarmerie nationale de faire leur travail», a souligné le commandant Ahmed Harichene, chef de la brigade de la gendarmerie d’Ourlel, rencontré sur les lieux du drame, où des familles éplorées sont venus ramassées les affaires de leurs enfants et proches, victimes de cet accident.

A noter que ce tronçon de la RN3 est devenu un axe routier mortel du fait des nombreux accidents s’y produisant annuellement. A quand le lancement des travaux de son dédoublement lequel, selon les spécialistes, diminuerait les accidents de 80% au moins ?