Biskra : Campagne pour nettoyer les cimetières de la ville

Constitué d’abord à travers le réseau social Facebook, les «Véritables amis de Biskra», (VAB), groupe virtuel au départ, formé de cadres, entrepreneurs et enseignants en fonction ou en retraite, amoureux et jaloux de leur ville, s’est mobilisé pour lancer une vaste campagne de nettoyage des cimetières de la ville.

Depuis 15 jours, chaque vendredi matin, ils se rassemblent pour ramasser les déchets et nettoyer les abords des tombes avec l’appui et l’aval de la commune de Biskra qui leur fournit matériel et engins de ramassage. Ainsi, les cimetières de Laâzilet et d’El Boukhari ont retrouvé des physionomies honorables du fait de cette initiative saluée par les habitants et les internautes. Vendredi prochain, ces bénévoles porteront leur dévolu sur le cimetière d’El Alia avant de passer à d’autres actions inscrites à leur programme consultable sur leur page Facebook, animée par Hadj Badri Djoudi dont le credo est «Ma belle ville mérite un autre sort.»

Ce dernier tente de fédérer jeunes et adultes, hommes et femmes, autour de son projet de fonder une association dument agréée pour enclencher un dialogue serein avec les responsables de différents secteurs touchant au bien-être des citoyens. «Nous invitons toutes les personnes de bonne volonté à rejoindre notre groupe dont le seul objectif est l’action citoyenne et désintéressée pour le bien de notre ville.», a commenté un des membres des VAB, dont le groupe s’agrandit chaque jour un peu plus à la grande satisfaction de ses animateurs.