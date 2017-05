Réagissez

Selon un communiqué de la direction de la Sûreté nationale de Biskra, deux cambistes notoires, circulant dans une voiture particulière, ont été arrêtés, hier, à un barrage de contrôle dressé par les agents de la brigade de recherche et d’investigations (BRI) en possession de grosses sommes d’argent en monnaie nationale et en devises.

Le premier avait 360 000 DA, 1770 euros et 70 dinars tunisiens, tandis que son acolyte avait 350 000 DA et 1440 euros, dont ils n’ont pas voulu révéler la provenance, est-il précisé. Des dossiers pénaux ont été constitués à leur encontre pour le délit d’infraction à la réglementation en vigueur relative au change et à la possession des devises étrangères.

Le même document indique que les agents de la police judiciaire de la daïra de Tolga ont saisi 3 200 unités de différentes boissons alcoolisées dans une maison en construction à Tolga, où un jeune homme, âgé de 28 ans, avait ouvert un débit de boissons alcoolisées clandestin. Accusé de commerce illégal de boissons alcoolisées, celui-ci est vivement recherché, est-il noté, tandis qu’un autre jeune homme, âgé de 27 ans, objet d’un avis de recherche émanant de la justice, a été arrêté par les agents de la 1re sûreté urbaine de Biskra.

Agissant sur informations faisant état de sa présence dans un quartier du centre-ville, ceux-ci ont organisé une opération minutieuse pour arrêter ce jeune qui est accusé de constitution d’une bande de malfaiteurs, de viol et d’atteinte à la pudeur, a-t-on appris.