Biskra : Arrestation d’un couple pour homicide

Réagissez

Un homme âgé de 24 ans et sa compagne ont été placés, samedi, en détention préventive pour l’homicide prémédité contre un homme de 41 ans et de graves brûlures causées à une femme de 33 ans, indique le chargé de la communication de la sûreté de Biskra.

Les faits remontent à la nuit de vendredi à samedi, où les deux couples se sont retrouvés dans la baraque d’un chantier de construction d’un réservoir d’eau potable, près du marché de gros de Feliache pour une soirée. Vers 2 heures du matin, une altercation, dont les causes n’ont pas été révélées, a éclaté entre les deux hommes avinés. Le plus jeune est alors sorti pour aller chercher un bidon d’essence. Il a aspergé la victime et sa compagne de ce liquide inflammable et y a mis le feu.

La victime calcinée au visage et au thorax est morte sur les lieux, tandis que sa compagne grièvement brûlée est actuellement aux soins intensifs de l’hôpital Bachir Bennacer de Biskra, est-il indiqué. A noter que le gardien du chantier, qui aurait pris part à cette dramatique soirée et permis aux protagonistes de passer la nuit dans la baraque, a aussi été interpellé. L’enquête se poursuit pour déterminer les causes et les circonstances de ce drame.