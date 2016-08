Biskra : 533 piqûres de scorpion enregistrées en 6 mois

Réagissez

Au premier semestre de l’année en cours, la wilaya de Biskra a enregistré près de 900 cas de maladies transmises par des animaux ou insectes, dont 490 zoonoses dues à des piqûres de phlébotomes, des insectes vivant dans les mares et les flaques d’eaux stagnantes et vecteurs de la leishmaniose cutanée.

On dénombre aussi 392 cas de fièvre aphteuse et 533 cas d’envenimation par des scorpions, A ce propos, un adolescent de 15 ans habitant la commune de Bouchagroune est décédé, le jour de l’Aid El fitr, des suites d’une piqûre de scorpion. A la clinique locale, il n’y avait plus de sérum anti-scorpionnique. Ballotté de Bouchagroune vers la clinique de Lichana, puis vers l’hôpital de Tolga, il ne survivra pas à ce périple de plusieurs kilomètres, rapporte tristement un de ses proches.

Ce bilan, présenté, hier, à la radio de Biskra par Djamel Hadji, du service de la prévention de la direction de la santé de Biskra, fait aussi état de 60 cas d’infections à transmission hydrique, dont 13 infections hépatiques et 11 cas de typhoïde décelés à temps. On note aussi la survenue, pour la période indiquée, de 20 cas d’intoxications alimentaires individuelles ou collectives provoqués par la consommation de denrées périmées, mal conservées ou contaminées.