Biskra : 18 Subsahariens arrêtés pour contrefaçon

Agissant sur informations révélant qu’un homme s’adonnerait à la propagation de faux billets de banque à la cité El Course dans la zone ouest de la ville de Biskra, la brigade mobile de la PJ de la sûreté nationale est intervenue, mardi dernier, pour arrêter le suspect, un Subsaharien âgé de 40 ans, en possession de faux billets en dinars et en devises, a-t-on appris.

Dans sa chambre d’hôtel au centre-ville, les enquêteurs ont retrouvé des liasses de papier, du matériel et des produits chimiques utilisés pour fabriquer de la fausse monnaie. Les mêmes services ont arrêté 17 autres Subsahariens impliqués. Accusés de «contrefaçon de billets de banque», d’«immigration clandestine», de «résidence illégale» et de «possession de drogue» pour deux d’entre eux, les mis en cause ont fait l’objet de dossiers pénaux. Ils seront incessamment présentés devant la justice.