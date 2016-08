Biskra : 1500 enfants en colonie de vacances

Réagissez

Pas moins de 1500 enfants de familles démunies et nécessiteuses de la wilaya de Biskra bénéficieront, durant cette saison estivale, de colonies de vacances proposées sur les côtes de la ville d’El-Kala (El-Tarf), selon les services de la direction locale de la jeunesse et des sports (DJS), a rapporté l’APS.Les vacanciers seront répartis sur trois (3) groupes de 500 enfants âgés entre 6 et 14 ans, a précisé Ahmed Yahyaoui, chargé de cette opération de solidarité, assurant que «toutes les dispositions humaines et matériels ont été prises par la DJS, pour la réussite de ce programme».Les listes des enfants bénéficiaires de cette initiative ont été arrêtées conjointement par les services de la DJS, et les Assemblées populaires communales de la wilaya de Biskra.