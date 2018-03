Augmentation des affaires d’homicides prémédités

Réagissez

Pour la première session criminelle de l’année en cours, qui sera ouverte dimanche prochain, le tribunal criminel de la cour de justice de Biskra a enrôlé 90 affaires en première instance, impliquant 230 personnes, dont 7 femmes, en sachant que 114 inculpés sont en détention préventive et 102 bénéficient de la liberté provisoire, tandis que 14 sont en fuite et font l’objet d’un mandat de recherche et seront ainsi jugées par contumace, a révélé Nourredine Azem, procureur général adjoint auprès de cette instance judiciaire.

Les affaires ayant trait aux homicides prémédités et tentatives d’homicides volontaires sont au nombre de 19, soit 21% des jugements planifiés pour cette session. L’affaire d’un père de famille accusé d’avoir torturé à mort son enfant de 3 ans sous le silence de son épouse, elle aussi poursuivie pour non-assistance à une personne en situation de faiblesse, ouvrira ce cycle de procès. Autre affaire ayant défrayé la chronique locale, celle d’un jeune homme qui a égorgé sa tante, le mari de celle-ci et leur fils du même âge que lui, pour s’emparer d’une grosse somme d’argent. Cet abject triple homicide prémédité, survenu en novembre 2016 au quartier de Star Mellouk de la ville de Biskra, avait suscité une vague de consternation et de réprobation collective au sein de la population, se rappelle-t-on.

Ainsi, cette session connaît une augmentation des affaires de crimes de sang par rapport aux sessions criminelles précédentes, remarque-t-on. Pourquoi cette vague de violence inaccoutumée pour la Reine des Ziban, dont la population s’est toujours montrée pacifique, tolérante et hospitalière ? Pour expliquer ces crimes odieux, certains observateurs évoquent la dislocation des valeurs et de la cellule familiale traditionnelles, la disparition de l’autorité parentale et la faillite de l’école, tandis que d’autres pensent que cette violence est le corollaire d’un brusque passage d’une société traditionnelle à celle pseudo-moderniste.

En tous cas, voilà un champ de recherche pour les sociologues, criminologues et autres psychologues. En un mois et demi, on dénombre à Biskra pas moins de 6 affaires criminelles ayant causé le décès de 7 personnes, dont une jeune universitaire, tuée et découpée par une famille voisine et dont les membres ont été éparpillés à travers les quartiers de la ville. Une affaire qui continue à hanter les esprits et d’alimenter toutes sortes de rumeurs et de contrevérités quant aux motivations du principal accusé. Les affaires de vols, sous toutes leurs formes, et de constitution de bandes de malfaiteurs sont au nombre de 21 pour cette session. Les autres affaires sont relatives aux atteintes aux bonnes mœurs et à l’économie nationale, au trafic de drogue et de kidnapping, à la falsification de documents officiels et au terrorisme, note-t-on.