Atelier de formation pour les exportateurs de dattes

Regroupant un nombre important d’exportateurs de dattes, un atelier de formation animé par Smail Lalmas, président de l’association nationale Algérie conseil export a été organisé à Biskra par la direction de la CCI, avec pour objectif de promouvoir les exportations hors hydrocarbures.

Le conseiller a abordé la conjoncture économique actuelle de l’Algérie confrontée à une baisse de ses revenus générés par la vente du pétrole, ainsi que les difficultés des exportateurs algériens, notamment en matière de logistique et de lenteur des procédures administratives, en dépit des orientations des pouvoirs publics pour faciliter le passage des marchandises algériennes vers l’étranger. Il a passé en revue les mesures de facilitation accordées aux exportateurs de fruits et légumes, en coordination avec les services des Douanes et des ports du pays.

A. Boulares, chargé du développement des exportations hors hydrocarbures au port d’Annaba a assisté à cette rencontre pour informer les exportateurs sur les dispositions prises par l’Entreprise portuaire de Annaba en vue de faciliter les flux et le passage des marchandises. Parmi ces mesures figure l’application d’une tarification préférentielle allant jusqu’ à 50% de réduction et la mise en place d’une cellule d’accueil et d’orientation pour accompagner les opérateurs économiques, au niveau du port de Annaba. «Cette infrastructure jouit d’un tirant d’eau attractif, offrant des espaces de stockage appréciables et d’excellentes liaisons routières et ferroviaires», a-t-il soutenu. Sur le plan des activités physiques, le port de Annaba a enregistré une augmentation de l’ordre de 6% du trafic conteneurisé durant les 10 premiers mois de 2016. Ce qui place le port de Annaba à la quatrième position au niveau national après ceux d’Alger, Oran et Béjaia.