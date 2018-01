Arrestation des voleurs de bijouteries

Réagissez

Suite à des dépôts de plainte de propriétaires de bijouteries de la commune de Sidi Okba, située à 18 km à l’est de Biskra, faisant état d’agressions et de vols de différents bijoux par une bande de malfaiteurs, les éléments de la sûreté de cette daïra ont ouvert une enquête à l’issue de laquelle 3 personnes, dont une jeune femme de 27 ans, ont été arrêtées dans la matinée de lundi, rapporte un communiqué de la direction de la sûreté de la wilaya de Biskra.

Exploitant les informations recueillies, les enquêteurs ont, dans un premier temps, arrêté un homme d’une trentaine d’années circulant en motocyclette de grosse cylindrée résidant à Biskra. Munis d’un ordre de perquisition délivré par le procureur de la République, les policiers ont retrouvé chez lui une quantité de cannabis, des psychotropes et des bombes de gaz lacrymogènes. Interrogé, celui-ci a indiqué l’adresse et l’identité de ses deux complices. Dans un second temps, les policiers ont perquisitionné le domicile d’un autre homme habitant à Biskra, chez qui ils ont retrouvé un lot de bijoux en or volés à Sidi Okba, d’une valeur de 750 000 DA et arrêté la jeune fille résidant, elle, à Sidi Okba.

Selon un mode opératoire bien éprouvé, ce trio de voleurs de bijouteries se rendait dans ces bijouteries en se faisant passer pour un couple de fiancés accompagnés du tuteur de la jeune fille. Ils aspergeaient les bijoutiers de gaz lacrymogène et les menaçaient avec des armes blanches, s’emparaient des bijoux et prenaient la fuite. Accusés de «constitution d’une bande de malfaiteurs», de «vol qualifié», de «recel» et de «possession de stupéfiants», les trois mis en cause seront incessamment déférés à la justice, est-il noté.