Arrestation de faussaires et revendeurs de psychotropes

Accusés de faux et usage de faux et de trafic de produits psychotropes, 4 personnes, âgés de 22 et 28 ans, dont des universitaires et 2 frères, ont été arrêtées, lundi dernier par la brigade de la police judiciaire de la sûreté de wilaya de Biskra, indique un communiqué de cette institution de sécurité. L’enquête déclenchée suite à des informations faisant état des activités d’un jeune homme s’adonnant à la revente illégale de pilules psychotropes sur la voie publique, a permis de démanteler ce réseau de faussaires utilisant de fausses ordonnances médicales pour se procurer ce produit pharmaceutique dont la commercialisation est strictement réglementée.

Munis d’un ordre de perquisition délivré par le procureur de la République, les policiers ont retrouvé chez les suspects du matériel informatique, des ordonnances falsifiées, des cachets portant les noms de médecins connus à Biskra, une grosse quantité de psychotropes vouée à la revente et une somme d’argent, produit de ce commerce illicite, est-il précisé. Les mis en cause ont été déférés au parquet, hier matin, par devant le procureur de la République lequel a ordonné leur placement en détention préventive.