Arrestation de faussaires

Agissant sur des informations selon lesquelles un individu s’adonnerait à la falsification de documents administratifs de toutes sortes contre de modiques sommes d’argent, les agents de la brigade financière et économique de la PJ de la sûreté de Biskra ont immédiatement ouvert une enquête à l’issue de laquelle 3 hommes âgés de 30 à 40 ans ont été interpellés, rapporte un communiqué de la direction de cette institution de sécurité.

Arrêté près de son domicile sis dans un quartier populaire de la ville de Biskra, le premier suspect avait dans ses poches de faux actes de propriété de lots de terrain datés de 1964. Une perquisition de sa maison, autorisée par le procureur de la République, a permis aux enquêteurs de retrouver des documents falsifiés de tractations foncières, des tampons et des cachets d’administration ainsi que 5 sceaux de l’époque coloniale, du matériel informatique, une imprimante, un scanner,

3 flash disks et une vieille machine à écrire.

Ce matériel utilisé par le faussaire dans ses activités de contrefaçon a été saisi, est-il précisé. Acculé par les preuves réunies à son encontre, le mis en cause a reconnu les faits qui lui sont imputés et a indiqué les identités et les adresses de deux de ses clients qui ont été arrêtés quelques heures plus tard. Ils avaient tous deux en leur possession de faux actes de propriété traditionnels (Orfi)

de lots de terrain ressemblant à s’y méprendre à d’authentiques documents.

Déferés au parquet pour faux et usage de faux, le principal accusé a été placé sous contrôle judiciaire tandis que ses acolytes ont bénéficié de la liberté provisoire. L’enquête se poursuit afin de déterminer l’étendue de ce trafic de documents liés au foncier et identifier d’éventuels autres bénéficiaires des services du faussaire concerné, est-il noté.