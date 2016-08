Arrestation de deux cambrioleurs

Réagissez

Surpris dans la nuit de mardi à mercredi par les agents de la 4e sûreté urbaine de Biskra en flagrant délit d’intrusion dans un établissement scolaire du centre-ville pour y voler les portes du bloc des sanitaires, deux jeunes hommes de 20 et 21 ans ont été arrêtés et les objets du vol saisis, indique un communiqué de la sûreté de la wilaya. Ils avaient profité de l’absence du gardien de nuit pour opérer en toute tranquillité. C’est un citoyen habitant près de l’école en question qui a averti les policiers en appelant le numéro 1548, est-il précisé. Accusés d’«association de malfaiteurs», de «déprédation et de vol de biens publics», les deux jeunes et le gardien de l’école, lui, poursuivi pour «négligence professionnelle ayant facilité la commission d’un délit», ont été placés en détention préventive.