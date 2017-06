Arrestation d’un jeune pour tentative d’homicide

Réagissez

Accusé de tentative d’homicide volontaire au moyen d’une arme blanche, un jeune homme, âgé de 21 ans, a été placé, avant-hier, en détention préventive sur ordre du procureur de la République, indique un communiqué de la sûreté de la wilaya de Biskra. Au cours d’une rixe, il avait entaillé avec un cutter le visage d’un autre homme de 31 ans à cause d’un ancien différend, dont la nature n’a pas été révélée. Puis, il avait pris la fuite vers une direction inconnue. Présentant une large balafre de la commissure des lèvres à l’oreille droite et un certificat d’incapacité de 40 jours délivré par un médecin légiste, la victime avait déposé une plainte à la 2e sûreté urbaine de Biskra, dont les agents de la PJ ont immédiatement lancé une opération de recherche du suspect et mis en place une souricière qui a permis d’interpeller l’auteur de l’agression physique, est-il précisé.