Appel pour la création d’une faculté de médecine

Réagissez

Caressant depuis des années le profond désir de voir la création d’une faculté de médecine à l’université Mohamed Khider de Biskra, un groupe de personnalités de la wilaya compte profiter de la venue de Tahar Hadjar, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, lequel procédera à l’ouvrira officielle de l’année universitaire, samedi prochain, à partir de la Reine des Ziban, pour présenter un dossier mettant en avant la faisabilité, l’utilité et les aspects positifs d’un tel projet, a-t-on appris de sources fiables.

Ils comptent sur le soutien et l’accord des autorités locales et de la société civile pour ficeler un dossier comportant une monographie complète de la wilaya de Biskra, avec toutes ses potentialités et ses capacités.

Selon eux, celle-ci a connu en moins de 10 ans un développement fulgurant de son système éducatif et universitaire qui la promeut à un avenir radieux en terme de formation de pointe dans les domaines de l’informatique, de l’architecture, de l’agronomie et de la médecine, filière scientifique à propos de laquelle ils sont certains que les infrastructures appropriées et des logements pour les futurs enseignants sont disponibles. Il faudrait juste un petit effort du ministère de tutelle pour équiper les locaux disponibles en matériels, outils et instruments de travail et d’étude et décréter l’ouverture de cette structure tant attendue pour qu’elle se développe pour le bien de toute la région.

Autre argument massue des partisans de ce projet, pour lequel on se mobilise sans retenue, une liste impressionnante de professeurs, d’enseignants universitaires et de médecins originaires de Biskra travaillant dans d’autres wilayas du pays ou à l’étranger et qui accepteraient volontiers de revenir au pays pour participer à cette aventure, dont les retombées, en cas de réussite, seraient incommensurables sur la qualité des soins et des prestations médicaux des nombreuses structures hospitalières de Biskra.