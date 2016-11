Réagissez

Afin de vulgariser la terminologie des nouvelles technologies des télécommunications, du matériel et des équipements de pointe utilisés et installés à travers le pays par Algérie Télécom, fournisseur national de téléphonie fixe et d’accès à internet, la direction de Biskra de cette entreprise publique a organisé, avant-hier, une journée d’étude et de formation destinée aux journalistes et représentants de la presse.

«Avec le développement continuel des technologies de l’information et de la communication (TIC), de nouveaux concepts et termes sont apparus dans le paysage et l’environnement culturels du grand public. Parfois, de grandes confusions et erreurs sont médiatisées. Nous avons ressenti le besoin d’éclairer nos abonnés par le truchement des journalistes et des correspondants de presse.

Bien que nous soyons lésés par quelques agressions sur le réseau filaire et par les vols de câbles en cuivre, ainsi que par les aléas climatiques de la région, nous travaillons à toujours améliorer nos prestations pour l’ensemble des habitants de Biskra, qui est une immense wilaya de plus de 21 000 km²», a souligné le directeur d’Algérie Télécom de Biskra, Ilyes Farhi.