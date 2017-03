Aïd Ennasr célébré à Aïn Naga

Réagissez

Cette année, les festivités officielles du 55e anniversaire du 19 mars 1962, jour du cessez-le-feu marquant la fin de la guerre d’Algérie déclenchée en 1954, se sont déroulées dans la commune d’Aïn Naga. Les autorités locales, la famille révolutionnaire et des historiens se sont réunis pour se recueillir au carré des martyrs à la mémoire des valeureux maquisards tombés au champ d’honneur avant de prendre part à une cérémonie visant à expliquer l’importance de cette date. «L’histoire doit être écrite par ceux qu’ils l’ont forgée.

Il revient aux moudjahidine de léguer leurs témoignages, leurs récits et vécus durant cette période, car eux ont connu des émotions et des sentiments, des blessures et des souffrances, des événements et des vérités qu’il incombera aux historiens et chercheurs de recouper, attester et valider pour le bien de la nation algérienne.», a déclaré l’historien universitaire Khalfallah Lakhdari, en marge de cette manifestation qui aura permis pour le moins de découvrir Aïn Naga. L’actuelle commune d’Aïn Naga, signifiant littéralement Source de la Chamelle, a été classée Douar en 1906 par l’administration coloniale. Elle est située à 40 km du chef-lieu de wilaya et quelque 15 000 âmes y vivent. Elle a de tout temps été un relais pour les caravanes et les voyageurs traversant les Ziban-Est pour rejoindre la Tunisie par la piste d’Oued El Arabe, se rappellent les plus anciens. Depuis une dizaine d’années, elle renait à la vie et connait un développement notable particulièrement dans le domaine de l’agriculture. Cette localité semi-urbaine s’impose désormais en tant que pôle agricole en pleine croissance, reconnait-on. Ses fellahs aspirent néanmoins à faire mieux, a-t-on constaté. Beaucoup d’entre eux souffrent en effet de l’absence d’électricité dite rurale, de pistes pour sillonner les 504 km² de cette commune, de gaz de ville et surtout d’eau d’irrigation laquelle leur fait cruellement défaut, a-t-on constaté.