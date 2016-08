Agression sur ascendant

Réagissez

Accusé de coups et blessures volontaires sur ascendant, un homme âgé de 32 ans a été placé, hier matin, en détention préventive sur ordre du procureur de la République, indique un communiqué de la sûreté de la wilaya de Biskra.

La victime, un sexagénaire (66 ans), qui est le propre père de cet individu s’était présenté au siège de la 4e sûreté urbaine de la ville de Biskra pour porter plainte contre son fils pour agression physique caractérisée, au motif qu’il avait refusé de lui remettre une importante somme d’argent. Muni d’un certificat d’incapacité de 5 jours délivré par un médecin légiste, le plaignant a expliqué que son fils rendait la vie familiale infernale par son comportement violent et que ses accès de colère menant à la destruction des meubles et à l’établissement d’un climat de peur au sein de toute la famille étaient devenus intolérables. Les policiers ont alors ouvert une enquête et arrêté l’auteur des faits, qui n’a opposé aucune résistance.