20 millions de dinars d’amendes en 2016

Le commandement du groupement de la gendarmerie de Biskra, dépendant de la 4e Région militaire, a investi la maison de la culture Rédha Houhou de Biskra et la place de la Liberté, du 18 au 20 mai, dans le cadre des journées portes ouvertes sur ce corps constitué. Dans son allocution d’ouverture de cette manifestation, le lieutenant-colonel Haoura Belahoual, commandant du groupement de la gendarmerie de Biskra a rappelé que la Gendarmerie nationale est partie intégrante de l’ANP, héritière de la glorieuse ALN et qu’elle dispensait des formations solides dans plusieurs spécialités et métiers pour les jeunes déterminés et ayant les aptitudes requises. «En 2016, nos enquêteurs ont résolu toutes les affaires criminelles survenues sur notre territoire de compétence, tandis que les brigades de la route ont établi pour 20 millions de dinars d’amendes à l’encontre des contrevenants au code de la circulation routière», a-t-il confié. Des dizaines de jeunes vivement intéressés par une carrière dans les rangs de la Gendarmerie nationale ont visité les stands d’exposition de la police judiciaire et scientifique, de la police de la route, des unités d’élite du GIR et des renseignements et de la lutte contre la cybercriminalité, a-t-on constaté.