1500 secouristes formés à Biskra…

Les éléments de la Protection civile ont animé, hier matin sur la place de la Liberté (La placette), de la ville de Biskra, un atelier de formation en plein air sur les premiers secours et les gestes à accomplir pour aider un accidenté de la route, une personne atteinte d’un arrêt cardiaque, de brûlures ou victime d’une hémorragie, d’un évanouissement ou d’une fracture.

Destinée à sensibiliser et former la population au secourisme de base, cette opération organisée sous le slogan «Un sauveteur dans chaque famille», vient en appoint au programme national lancé en 2010 visant à vulgariser les techniques de prise en charge des personnes en difficulté sanitaire et à former des secouristes au sein du grand public. «Depuis le lancement de cette opération, nous avons formé 1500 secouristes à travers toute la wilaya de Biskra.Ces stages pratiques sont sanctionnés par des attestations et des diplômes reconnus. Un simple geste et l’adoption de posture technique peut sauver une vie et éviter une myriade de conséquences fâcheuses pour la famille d’une victime, ses proches et toute la société», a indiqué le commandant Omar Slatnia, chef du service de la prévention à la direction de la Protection civile de Biskra, lequel s’est dit satisfait de l’affluence et de l’intérêt manifesté par des jeunes à prendre part à cette initiative.