14 000 postes de travail vacants

Réagissez

Alors que le taux de chômage officiel est estimé à 4,71% dans la wilaya de Biskra, selon les chiffres des services publics, un formidable développement est enregistré dans les secteurs industriel, touristique, le BTP et l’agriculture.

Mais ces derniers connaissent un manque terrible de main-d’œuvre qualifiée. Pour les deux seuls secteurs du BTP et de l’agriculture, pas moins de 14 000 postes d’emploi sont proposés aux jeunes chômeurs, qui rechignent à les occuper. Une situation qui renseigne sur l’étrange manque d’intérêt affiché par les demandeurs d’emploi, a-t-on appris dimanche au forum hebdomadaire de la radio de Biskra, auquel les directeurs exécutifs et les journalistes locaux ont été conviés. «Les jeunes doivent s’adapter au nouveau marché du travail et comprendre les notions d’employabilité et de mobilité professionnelle en renforçant leurs capacités par des stages de formation», a rappelé Mohamed Lamine Zitouni, directeur de l’ANEM de Biskra.

Ce dernier estime que c’est une aberration que des unités de conditionnement et d’exportation de dattes manquent de travailleurs et de travailleuses, alors que ceux-ci bénéficient d’un salaire de 22 000 DA, d’une couverture sociale, du transport et de la restauration, ou qu’un organisme public n’arrive pas à trouver des médecins primo-demandeurs d’emploi, ou qu’un entrepreneur peine à recruter des maçons, des carreleurs et autres peintres en bâtiment. Le même responsable a exhorté les jeunes postulants à un emploi à se rapprocher des structures de l’ANEM pour profiter de ses services et trouver un poste en rapport avec les qualifications et les aptitudes de chacun. Cependant, il semble que la pénibilité de certains métiers, comme ceux de la construction, des travaux publics et de l’agriculture, qui restent faiblement rémunérés, décourage la majorité des jeunes chômeurs, préférant l’oisiveté que de se faire exploiter pour un salaire insignifiant et des conditions de travail souvent décriées.