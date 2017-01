12 Marocains en situation irrégulière arrêtés

Réagissez

A l’issue d’une vaste opération de contrôle d’identité des personnes et des documents de véhicules, menée samedi dernier par les agents de la sûreté dans la zone ouest (haï Courses) de la ville de Biskra, 12 ressortissants marocains, âgés de 19 à 27 ans, ont été arrêtés pour séjour irrégulier sur le territoire national, indique la cellule de communication de la sûreté de wilaya. Entrés légalement en Algérie avec des permis de séjour de 3 mois, les mis en cause auraient dépassé ce délai et travailleraient au noir chez des particuliers, notamment dans le secteur du bâtiment, a-t-on appris. Au cours de cette même opération, 22 personnes sur les 70 contrôlées ont été emmenées au poste de police pour de plus amples vérifications et 75 véhicules, dont des deux-roues ont été fouillés.

Trois individus ont été interpellés pour état d’ébriété sur la voie publique et les quantités de boissons alcoolisées retrouvées en leur possession saisies, est-il précisé.