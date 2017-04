Vers la création d’un centre d’interprétation culturelle

Réagissez

Un centre d’interprétation culturelle sera réalisé sur le site touristique de Ghoufi, dans la commune de Ghassira (Batna), a indiqué, jeudi, Azzedine Guerfi, président de l’association des Amis de Medghasen, en marge d’une journée d’étude sur ce projet, qui sera parachevé au plus tard dans 5 mois et s’inscrivant dans le cadre des opérations de développement local de cette partie des Aurès.

Organisée dans le cadre du Mois du patrimoine, cette journée a pour but de «définir les moyens nécessaires pour la concrétisation de ce projet, sa structure, les modalités de son financement, ainsi que les grandes lignes de son plan scientifique et culturel», a ajouté la même source. Plusieurs conférences sur l’aménagement du site ont été présentées durant la rencontre, qui a donné lieu à la constitution de deux comités, l’un chargé de l’orientation et l’autre du côté scientifique, à même de superviser les différentes phases de réalisation, est-il noté.

L’expert de la commission culturelle de l’Unesco, Rachid Hadj Salah,

a présenté une communication sur les mécanismes de soutien accordés par l’organisation aux projets culturels et exprimé la disponibilité de l’Unesco à accompagner l’association en expertise, en formation et par le financement d’une partie du projet. Tenu à l’auberge de jeunes de Ghoufi, ce rendez-vous a réuni des spécialistes en valorisation des sites culturels, des architectes, des représentants de l’Agence de développement social, de l’Angem, l’Ansej et des autorités locales.