La 3e édition de l’université d’été des Aurès du mouvement associatif culturel amazigh et de la société civile a été ouverte jeudi après-midi au Théâtre régional de Batna (TRB), à l’initiative de l’association locale Tamazgha Aurès Forum.

La cérémonie d’ouverture a été marquée par l’organisation au hall du TRB d’une exposition de bijoux, d’habits traditionnels et de manuscrits relatant l’histoire et la culture berbères dans la région des Aurès sur fond de musique chaouie. Placées sous le thème «Le théâtre, un espace pour la promotion du patrimoine, de la langue et de la culture amazighes», deux conférences ont été présentées au cours de cette 3e édition portant sur «l’expérience et l’authenticité dans le théâtre amazigh». Devant se poursuivre jusqu’au 21 août en cours, les assises de cette université d’été se pencheront sur les mécanismes fondateurs du festival «Open space» du théâtre d’expression amazighe des amateurs, dont la première édition est programmée pour l’été 2018, a indiqué le président de l’association Tamazgha Aurès Forum, El Hadi Bouras. L’université d’été des Aurès, organisée en collaboration avec le Haut-Commissariat à l’amazighité (HCA), sera également marquée, selon la même source, par l’organisation d’ ateliers d’écriture, de mises en scène, d’adaptation et de traduction, encadrés par des spécialistes du 4e art, en plus de la présentation de pièces théâtrales. Les participants à cette 3e édition de l’université d’été des Aurès, ainsi que le public, sont également conviés à assister à deux conférences sur la chronologie du théâtre amazigh dans la région des Aurès et le rôle des festivals culturels dans la promotion de la culture nationale, a-t-on conclu.