Une machine salutaire ?

Est-ce une lueur d’espoir où une énième arnaque pour les tailleurs de pierre de T’kout, dans la wilaya de Batna ?

En tout cas, la machine de respiration artificielle conçue par l’entreprise GEMA permet au tailleur de pierre, nous dit-on, d’avoir de l’air sans poussière de silice, principale cause de la silicose, qui a fait jusque-là 170 victimes parmi ces artisans. Cet outil a été exposé lors de la journée de sensibilisation et d’information, organisée, mercredi dernier, par la Chambre de l’artisanat et des métiers (CAM) de Batna sur le thème : «Les dangers sur la santé du métier de tailleur de pierres et les procédures préventives», au centre de la recherche scientifique de l’université Hadj Lakhdar. Comme l’explique Abdelaziz Aberkane, ingénieur en mécanique et concepteur du dispositif, l’appareil aspire de l’air à l’extérieur de l’atelier pour le propulser sous pression modulable dans un masque que l’artisan devra porter. Le wali de Batna, Mohamed Salamani, présent à l’ouverture de la journée, a ordonné le recensement du nombre de tailleurs de pierres en exercice et s’est engagé devant l’assistance à leur fournir cette machine sur le compte de la wilaya. Le nombre de tailleurs de pierre est estimé à plus de 300 et le prix de l’appareil varie entre 20 000 et 30 000 DA.

De prime abord, ce dispositif semble être une solution, au minimum temporaire. Mais confronté aux spécialistes présents, notamment Wissal Benhassini, professeur en médecine du travail, cela ressemblerait plus à une arnaque. En effet, il s’avère que la machine n’est pas homologuée. Selon le professeur, elle serait inefficace pour plusieurs raisons techniques et pratiques. D’abord, c’est l’équivalent d’un appareil de respiration portatif autonome utilisé dans les travaux impliquant l’ammoniac, à titre d’exemple, pour des opérations précises et très limitées dans le temps. «C’est totalement inadapté pour les tailleurs de pierre. On ne pourra jamais le porter 8 heures par jour», dira-t-elle, avant de poursuivre qu’«avant de l’exposer, il devait être homologué parce que les jeunes artisans vont se jeter la dessus sans se soucier de tous ses aspects». En outre, il faudrait des poumons forts pour pouvoir l’utiliser, ce qui exclut une majorité de tailleurs de pierre. «On a peur que ce soit de la publicité et de l’arnaque qui ne serviront qu’à de l’enrichissement», a-t-elle conclu. Sami Methni