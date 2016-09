Une infrastructure en quête d’autonomie

Réagissez

Inauguré le 5 juillet 1998, l’aéroport Mostefa Ben Boulaïd est jusqu’à nos jours sous la tutelle de l’aéroport Mohamed Boudiaf de Constantine.

Nombre de passagers n’arrêtent pas de s’interroger sur les raisons de cette position de dépendance qui lui renie toute velléité à satisfaire leurs nombreuses attentes. Avec deux universités et une annexe à Barika, un CHU et un centre anticancer (CAC), les besoins de la wilaya de Batna en matière de transport ont augmenté et un vol par jour Alger-Batna-Alger est loin de répondre à la demande.

L’autre paradoxe que le personnel d’air Algérie ne s’explique pas est la diminution des vols au lieu de leur augmentation ! En effet, voilà trois ans l’aéroport de Batna était desservi par deux vols/jour avec ce qu’on appelle en jargon de la navigation aérienne un night stop.

Pour justifier la réduction à un vol par jour Air Algérie a invoqué des problèmes sécuritaires, pour enfin expliquer que cette réduction est due simplement à l’inexistence d’un hôtel adéquat pour le personnel navigant. Les informations recueillies auprès de l’aéroport et des agences font pourtant état d’une moyenne de remplissage quotidien atteignant les 90% et 20 passagers sur liste d’attente. Face à cette situation, les habitants de Batna sont tout le temps livrés aux six cents kilomètres d’une route qui n’est pas toujours sûre. Le wali, qui n’ignore pas ce problème, puisqu’à l’instar de son prédécesseur il a été saisi par les responsables locaux, devrait intervenir auprès du ministère des Transports pour remédier à la situation.

Par ailleurs, plusieurs habitants de Batna travaillent à Oran et ses environs, à Ghardaïa, Ouargla et autres villes du Sud et ne peuvent rentrer à Batna qu’en passant par Sétif ou Constantine.

Un vol hebdomadaire rendrait un grand service tant aux passagers qu’à la compagnie. Ajouté à l’annulation du projet de tramway, le problème de l’aéroport réduit davantage le rôle de Batna pourtant vanté par les responsables comme carrefour entre le Nord et le Sud !