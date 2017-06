Réagissez

L’association El Baraâ pour la protection de l’enfance assistée a organisé, vendredi soir, à l’établissement de l’enfance assistée de Batna, situé à la cité 742 Logements, une fête en l’honneur des enfants et des mamans à l’occasion de la journée islamique de l’orphelin. Souad Bensalah, présidente de l’association El Baraâ, explique que les pays musulmans se sont réunis l’année passée et ont fait du 15 Ramadhan de chaque année la journée islamique de l’orphelin.

Pour l’association, il s’agit là d’une autre journée «alibi» pour réunir et sensibiliser le maximum de personnes et de responsables à la cause des enfants assistés. «Nous avons marqué cette journée en récompensant les enfants assistés qui ont réussi à l’examen de fin de cycle primaire. Mais il s’agit aussi de lancer des messages à la société et aux responsables», a-t-elle dit. En outre, des cadeaux ont été distribués à deux mères «distinguées» présentes lors de la cérémonie. La première est elle même une pupille de l’État. Elle dormait dehors après le décès de sa mère adoptive. La famille de cette dernière l’avait totalement rejetée. Maintenant, elle a un toit, un travail permanent et est maman de trois filles. En effet, après des efforts de longue haleine, l’association d’El Baraâ a pu lui obtenir un logement social, la loi algérienne étant très mal faite s’agissant de ce type de cas sociaux. Et comme un signe du sort, elle a été recrutée au sein de l’établissement de l’enfance assistée de Batna.

L’autre dame à être honorée est une maman adoptive de deux filles. L’une d’elles s’est avérée handicapée. Cela aurait posé problème à la majorité des personnes, mais pas à cette grande âme qui s’en est occupée des années durant, malgré les difficultés morales et financières que cela représente. Il faut dire que bien souvent, lorsqu’il est question d’enfant assisté, au moindre comportement turbulent ou soucis de santé, il est rendu, comme une sorte de marchandise qui ne serait plus conforme aux normes. Et c’est, entre autres, pour cette raison, nous explique Souad Bensalah, qu’il est primordial de continuer à sensibiliser la société. Un travail de tout instant.