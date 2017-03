Théâtre de Batna : Le programme pour enfants est insuffisant

Réagissez

Il n’est pas étonnant que les journées printanières du théâtre de l’enfant dans la ville de Batna connaissent un grand afflux, surtout durant ces vacances de printemps.

Plus étonnante est la programmation qui s’est suffi à une séance matinale par jour, sachant que les capacités d’accueil sont de loin insuffisantes pour contenir le nombre important d’écoliers, d’autant plus qu’ils sont obligés d’être accompagnés par leurs parents. Djamel Noui, directeur nouvellement installé, considérant que l’enfant d’aujourd’hui sera le public de demain, tente d’inscrire ces besoins dans sa stratégie en voie d’élaboration. «Le théâtre se doit de jouer son rôle pédagogique et nous sommes obligés de multiplier les séances», nous a-t-il déclaré. Batna ne manque pas de salles, qui, la plupart du temps, restent inexploitées. Par ailleurs, le Théâtre régional, qui s’est habitué aux seules représentations du centre-ville, doit rayonner sur le reste des daïras et Batna en compte 21. Parmi d’autres routines qui minent cette institution, il y a cet esprit qui veut qu’on ne pense à l’enfant que durant les vacances : journées hivernales, journées printanières… Or, les parents payent le billet d’entrée, l’engouement du public existe et les troupes proposant des pièces, tant d’amateurs que de professionnels, existent aussi en nombre, alors pourquoi ne programme-t-on donc pas des séances hebdomadaires ?