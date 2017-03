T’kout (Batna) : Les jeunes en position de wait and see

Réagissez

Le wali semble gagner la confiance des habitants de T’kout, et ce, en entreprenant, hier, une visite que d’aucuns qualifient d’opération de charme.

Bien qu’une partie de la jeunesse ait appelé à manifester, une autre, à l’origine des dernières protestations, est arrivée à calmer les esprits et a fait preuve de sagesse. Abdelkader Kaabichi, représentant du mouvement de protestation, rencontré sur place, nous a exprimé la satisfaction des habitants de T’kout : «Nous sommes contents de voir le premier responsable répondre à notre appel et nous prenons acte de ses promesses.»

L’une d’elles, et pas des moindres, est celle de la livraison de l’hôpital, qui ne cesse d’être reportée d’année en année. Les retards sont dus à la lenteur des travaux, que les entrepreneurs justifient par les défauts de paiement. Sur les lieux, on peut constater des herbes sauvages pousser au pied du mur, signe d’abandon du chantier, à l’arrêt depuis deux mois.

«C’est aujourd’hui que les travailleurs ont repris les travaux et pour nous c’est déjà du concret. Nous considérons cet hôpital comme la priorité des priorités et nous suivrons au jour le jour sur le terrain l’évolution de la réalisation et nous resterons mobilisés et vigilants», nous expliquera Abdelkader.

L’hôpital de 60 lits, dont les travaux sont lancés depuis 3 ans, était le premier point dans le programme de visite du wali, qui a déclaré qu’il sera livré d’ici le mois septembre. Par ailleurs, il a tenu à rassurer les entrepreneurs qu’ils seront bientôt payés. Les habitants, pour rappel, n’ont jamais cessé d’insister sur l’urgence de réceptionner cette structure sanitaire, qui leur évitera de se déplacer, en cas d’urgence, jusqu’à Arris, voire jusqu’à Batna (80 km), sur une route très accidentée !