La ville de Batna a été paralysée hier durant plus de deux heures (entre midi et 14 h) pour le passage du Premier ministre, Abdelmalek Sellal, qui n’a duré que quelque 5 minutes !

Pour faciliter sa visite de travail dans la wilaya de Batna, où il devait, entre autres, inaugurer un lycée, ouvrir une vanne qui devait l’être depuis trois ans, ou encore visiter un stand d’exposition d’entreprises, c’était le grand branle-bas de combat, qui nous a rappelé les déplacements du président de la République.

Déjà au petit matin, les services de police étaient à pied d’œuvre, s’affairant à dégager les ruelles contiguës à la route de Biskra, axe central qui traverse la ville. Plusieurs voitures garées là depuis la veille ont été carrément chargées sur les camions-fourrière, utilisés pour la première fois à Batna, et dirigées hors du centre-ville. Beaucoup de citoyens étaient mécontents face à cette situation, déplorant l’absence d’information.

«Ils auraient pu nous informer à l’avance. Nous stationnons nos voitures à longueur d’année dans cet endroit et nous n’avons jamais été inquiétés», ont expliqué des citoyens indignés. Par ailleurs, tout le monde a remarqué que la circulation automobile était très fluide dans la matinée, ce qui prouve qu’avec un peu plus d’efforts, il serait possible, pourquoi pas, de la rendre fluide à longueur d’année et les citoyens seront moins amers envers les autorités.