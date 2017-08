Saisie de plus de 2000 comprimés de psychotropes

Réagissez

Les éléments de la police ont procédé, le week-end dernier, à Batna, à la saisie de 2140 comprimés psychotropes et à l’arrestation d’un suspect, a indiqué, dimanche, un communiqué des services de la Sûreté nationale, rapporte l’APS. Agissant sur informations faisant état d’un trafic de stupéfiants par deux individus, les éléments de la police ont intensifié les investigations et élaboré un plan judicieux qui a permis la saisie de 2140 comprimés psychotropes et d’une somme d’argent de 8000 DA.

Un des suspects a été arrêté, tandis que son acolyte demeure en fuite.

Par ailleurs, les forces de la police ont arrêté, à El Oued, trois individus d’une vingtaine d’années, pour «constitution d’association de malfaiteurs, vol avec agression et tentative d’homicide volontaire avec préméditation». «L’opération a été menée suite à un appel téléphonique au numéro vert (15 48), à la sûreté de daïra de Zriba (El Oued), pour le signalement d’une agression contre le propriétaire d’un magasin d’alimentation générale au centre-ville, par trois individus qui ont tenté d’extorquer la caisse», indique la même source. Les forces de police se sont déplacées sur les lieux où l’un des malfaiteurs a été arrêté tandis que ses acolytes seront interceptés plus tard.