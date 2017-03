Rencontre multidisciplinaire autour des enfants IMC

Réagissez

Le centre hospitalo-universitaire de Batna

C’est une approche nouvelle que propose l’équipe française invitée à la 4e rencontre multidisciplinaire autour de l’enfant infirme moteur cérébral (IMC) au CHU de Batna, basée sur le suivi régulier des enfants IMC avec des moyens simples utilisant la vidéo.

Un suivi qui permet d’estimer leur potentiel moteur et leur capacité future à marcher ou non, d’adapter les traitements variables avec le temps. Dr, Francisca Meurin, spécialisée en médecine physique et de réadaptation (MPR) à l’hôpital parisien Saint-Maurice estime qu’en utilisant cette approche avec la participation de la famille, on a de réelles avancées avec l’enfant IMC marchant en introduisant une rééducation globale, très ludique. «Essayer de montrer des mouvements normaux, de base, au sol, à des enfants parasités par des contractions anormales et affaiblies. Leur montrer comment ramper, leur donner des sensations que chaque enfant est différent. Ce n’est pas du tout protocolisé. Il faut donc bien les analyser,car on a tendance à mettre tout le monde dans le même lot». a-t-elle dit avant de préciser qu’«il faut définir les priorités de chaque cas.

L’enfant non marchant peut être très raide en apparence, mais en réalité pas tant que ça, il reste souple, les hanches ne se disloquent pas. Dans ce cas, il n’a pas besoin de plus de kinésithérapie» La rencontre se déroulant du 20 au 22 Mars au CHU de Batna, organisée par l’association des parents d’enfants atteints d’infirmité motrice d’origine cérébrale (APIMC) et le CHU de Batna, a aussi été l’occasion pour l’équipe française d’effectuer des consultations et interventions chirurgicales sur 18 enfants. Notons que les enfants suivis en poste opératoire ayant subi une chirurgie l’année passée par l’équipe du Pr. GeorgesThuilleux. Pas moins de 6 enfants de différentes wilayas de l’est du pays ont subi une chirurgie. Ceux-là s’ajoutent aux deux rencontres opératoires précédentes, durant lesquelles une quinzaine de patients ont été opérés.

Selon le Pr. Khernane, spécialisé en orthopédie, il s’agit d’une pathologie qui touche l’appareil locomoteur et qui nécessite donc une équipe pluridisciplinaire formée de médecins et chirurgiens orthopédistes, de pédiatres et neuropédiatres, de médecins rééducateurs et d’appareilleurs pour accompagner l’enfant. «On opère selon les techniques modernes appelées Chirurgie multisites chez le paralysé cérébral marchant ou à potentiel de marche. Ça nécessite une prise en charge quasi complète de la part du médecin rééducateur durant une grande partie de la vie, au moins jusqu’à la fin de la croissance. Un domaine dans lequel on souffre d’une insuffisance importante. Il faut aussi une aide psychologique et financière pour les parents qui sont eux aussi touchés par la pathologie de leur enfant».

Par ailleurs, les deux jours de consultations ont aussi eu un but pédagogique avec des sortes de workshops pour la cinquantaine de médecins de toutes spécialités confondues et des kinésithérapeutes dont l’objectif n’est pas seulement d’opérer,mais aussi de transmettre un savoir ; les équipes se sont attelées à la réalisation de plâtres d’étirement standard et cruro-malléolaires, de bottes de marche et des appareillages pour les enfants IMC marchant. «Leur présence pourra servir à mettre en place des équipes pluridisciplinaires et surtout favoriser les contacts qui permettront d’avoir une collaboration facile et fluide lors de traitement de cas compliqués, entre autres d’enfants IMC», nous a affirmé Kedad Abdellatif, membre de l’association et pharmacien de profession.