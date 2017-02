Remise des clés de 680 logements LPL et LSP

Réagissez

Les clés de 680 logements de type public locatif (LPL) et socio-participatif (LSP) ont été remises jeudi dernier à leurs bénéficiaires dans la wilaya de Batna.

L’opération présidée par le wali de Batna a porté sur la distribution des arrêtés d’attribution de 420 unités LSP dans le pôle urbain Hamla-3 dans la commune d’Oued Chaâba, ainsi que de 260 logements LPL dans les communes M’doukal, Boulhilet et Ain Yagout (Dhraâ Boultif). Les bénéficiaires ont exprimé leur joie à l’instar de Rédha Maâref (41 ans) qui s’est dit satisfait de son logement F3 LSP à Hamla-3, de la qualité des travaux et des aménagements extérieurs. Le wali, Mohamed Salamani a assuré aux citoyens de Batna, Merouana, Barika, Bitam, Lemcen et des autres communes que les logements des divers programmes seront distribués dès l’achèvement des travaux d’aménagement extérieur dans les prochains mois.

Selon, le directeur de l’OPGI, Chérif Latrach, environ 5000 LPL devraient être distribués en 2017 à travers la wilaya.