Les services de l’état civil débordés

Les services de l’état civil de la commune de Batna n’arrivent plus à satisfaire les demandes des citoyens en matière de délivrance de la carte nationale biométrique. «Nous recevons entre 2000 et 3000 cartes par semaine que nous devons classer par ordre alphabétique. Les citoyens émettent leurs demandes auprès du ministère de l’Intérieur via internet et dès qu’ils reçoivent le feu vert par sms, ils accourent à la commune de Batna pour retirer leurs cartes et exigent qu’elles leurs soient délivrées le jour même !» nous a déclaré Ali Mediaza, chef du service de l’état civil, lors d’une conférence de presse organisée par le président de l’APC de Batna, Karim Maroc.

A ce titre, ce dernier interpelle le ministère de l’Intérieur pour revoir cette méthode puisque, selon lui, elle nécessite la mobilisation de tout le personnel, d’autant plus que ce même personnel est chargé de l’établissement des passeports, des cartes grises et autres documents d’état civil !



«Sur 100 demandes, nous n’avons pu satisfaire que 60, et ce, en faisant appel au personnel affecté dans les annexes», nous a expliqué le responsable de l’état civil. Il est vrai qu’il n’est pas aisé de retrouver la carte de x dans un sac comprenant plus de 5000 cartes, d’autant plus que le personnel en question est menacé de rupture de contrat d’ici la fin de l’année. En effet, quelque 800 employés recrutés dans le cadre de l’ANEM et de la DAS vont devoir quitter leurs postes.