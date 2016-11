Les potentialités locales séduisent le pays de Mandela

Réagissez

L’ambassadeur sud-africain avec les responsables de la CCI

Dlomo Denis, ambassadeur d’Afrique du Sud de passage à Batna, lundi, a été reçu par la Chambre de commerce et d’industrie (CCI).

La rencontre, qui s’est tenue au nouveau centre commercial Festival City a permis aux opérateurs économiques locaux de débattre des opportunités d’investissement avec le représentant de ce grand pays, qui était accompagné de sa conseillère économique, Mme Modyo. Très décontracté et très au fait des relations politiques et économiques entre les deux pays, Dlomo Denis a affiché un grand enthousiasme quant aux potentialités économiques qui caractérisent la wilaya de Batna.

A cet effet, il souligne les possibilités qu’offre la région, notamment dans le domaine de l’agriculture et du tourisme : «Nous visons l’amélioration de nos relations économiques dans le cadre des échanges Sud-Sud», a-t-il déclaré, expliquant qu’elles sont minées par l’hégémonie néocoloniale et qu’elles se situent bien en deçà des relations politiques qui lient les deux pays. Les échanges dans ce domaine, a-t-il estimé, se situent à 1,7 milliard de dollars. Invitant les investisseurs batnéens à présenter des projets d’investissement dans son pays, il exposera les facilités fiscales et financières qui sont offertes en révélant que la Banque africaine de développement (BAD) est prête à accompagner les banques sud-africaines dans le processus des crédits, d’autant plus que la monnaie locale est à la portée des investisseurs algériens (1 dollar est égal à 10 rands).

Quant à l’apport de son pays, il proposera plusieurs projets en insistant sur le domaine des énergies renouvelables (énergie solaire et éolienne) et dont l’Afrique du Sud détient le leadership au niveau continental. Les investisseurs de Batna sont donc invités à lui transmettre leurs projets qui seront mis à l’étude d’ici la grande rencontre qui se tiendra à Alger au mois de décembre prochain, à savoir le Forum d’investissement et d’affaires. Le président de la CCI a déclaré pour sa part que déjà 138 projets lui ont été remis.