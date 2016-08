Les pharmaciens contestent une décision de fermeture

Réagissez

Les pharmaciens de la ville de Batna se sont rassemblés dans la matinée d’hier au siège de la direction de la santé (DSP) de la wilaya pour exiger l’annulation d’une décision qui leur impose de fermer leur officine à partir de 19h. Une décision prise par la commission mixte (conseil de l’Ordre, Snapo et DSP).

«Nous n’avons pas compris cette restriction. Imaginez un citoyen qui a besoin d’un médicament et qui doit se déplacer parfois de Bouzourane à Hamla ou de Tamechit à Kechida pour s’approvisionner auprès des seules officines de garde», nous ont expliqué les pharmaciens rencontrés devant la DSP. En fait, ces pharmaciens demandent une plage horaire plus importante et veulent aller jusqu’à 22h au lieu de 19h. Par ailleurs, ni le conseil de l’ordre ni le syndicat (Snapo) n’ont été épargnés. «Le syndicat et encore moins le conseil de l’Ordre ne défendent pas notre cause», nous a déclaré l’un des protestataires. Une première réponse a été donnée aux manifestants par la pharmacienne de la DSP et semble les avoir satisfaits.

La proposition consiste en le dépôt d’une demande d’ouverture jusqu’à 22h par chacun des pharmaciens et si le taux de demandes dépasse les 50%, la DSP tranchera pour une nouvelle décision. Ce ne sera que justice rendue pour les patients qui, parfois mal informés sur les pharmacies de garde, sillonnent toute la ville pour trouver le médicament dont ils ont besoin.