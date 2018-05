Les passagers dénoncent le mépris du chef d’escale

Réagissez

Les passagers du vol AH 6038 Alger-Batna du 14 avril 2018 ont dénoncé dans une lettre adressée au directeur général d’Air Algérie le mépris affiché par le chef d’escale envers eux.

Les signataires de la lettre, parmi lesquels se trouvaient des étrangers venus en Algérie pour assister à un séminaire de littérature (un Camerounais, un Marocain, un Indien et un Français), expliquent qu’ils ont embarqué dans le bus qui les a transportés jusqu’à l’échelle de l’avion. Après un court moment, le bus rebrousse chemin et les passagers se retrouvent de nouveau dans la salle d’embarquement, où ils ont dû poireauter presque 3 heures (2h50, précisément).

La raison invoquée alors était le retard de l’équipage, selon un employé d’Air Algérie, précisent-ils dans ladite correspondance. Leur demande de parler au chef d’escale est restée vaine durant tout ce temps, alors qu’il se trouvait à proximité et écoutait de loin leurs lamentations, nous raconte l’un des passagers. «Une heure plus tard, déclarent-ils, ce dernier a daigné venir nous annoncer avec mépris et arrogance un vol le lendemain à 7h ou bien 6 h !» Il faut au moins que les étrangers soient pris en charge, ont-ils insisté, mais leur demande a buté sur l’indifférence totale de ce chef d’escale. Ils en appellent au responsable d’Air Algérie pour prendre des mesures contre ce type de comportement qui ne fait que ternir d’avantage l’image de l’Algérie.

Quant à la véracité des propos contenus dans la lettre, elle est corroborée par les attestations remises aux passagers pour le remboursement de leur billet et dont nous détenons des copies : certaines justifient l’annulation du vol par des raisons dues à un manque de personnel et d’autres pour des raisons dues à la météo. Une contradiction flagrante, qui dénote du manque de sérieux et dont les passagers d’Air Algérie, notamment ceux d’Alger-Batna sont souvent victimes.