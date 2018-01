Les lycéens observent une journée de grève

Réagissez

Les élèves du lycée Mustapha Boucetta de T’kout ont boycotté les cours hier en signe de protestation contre «l’hégémonie du directeur», a-t-on appris auprès des élèves et des professeurs. Les lycéens, inscrits dans différentes filières, nous ont déclaré qu’ils auraient subi des pressions de la part du chef d’établissement en vue de leur faire signer un démenti relatif à une information parue dans notre édition du vendredi passé et qui faisait état de prêches religieux diffusés à travers des haut-parleurs à l’intérieur de l’enceinte scolaire. Un professeur en poste dans cet établissement nous a confirmé la véracité de l’information, en précisant que l’année écoulée ces prêches étaient régulièrement diffusés durant les récréations. Cette année, nous a précisé l’enseignant, qui a insisté sur l’anonymat, ces prêches sont diffusés lors des occasions telles que Yennayer et autres fêtes.

D’autres élèves rapportent que la protestation est justifiée également par le comportement de ce chef d’établissement qui, selon leurs dires, leur tient un langage indécent et blessant. Au moment où nous mettons sous presse, des parents d’élèves se sont rapprochés de lui et ont convenu d’une réunion avec les représentants des élèves.