Les habitants ferment le siège de l’apc

Située à une soixantaine de kilomètres à l’ouest de la ville de Batna, et peuplée de quelque 7000 âmes, la commune de Lemcen, très paisible d’habitude, a dérogé à la règle cette semaine. Les habitants se sont insurgés en fermant le siège de la mairie et ont même menacé de l’incendier. La liste des bénéficiaires de logements sociaux en est la cause principale. Les citoyens protestataires estiment que nombreux parmi les bénéficiaires figurent des proches et des membres de la famille du président d’APC et rejettent de manière indiscutable cette liste en exigeant sa révision intégrale.

Ils vont parfois plus loin et accusent la commission d’avoir cédé les logements à des gens venus d’ailleurs et n’ont jamais vécu à Lemcen. Ouach Fodil, maire de la commune de Lemcen, rejette la balle dans le camp de la commission chargée de l’établissement de ladite liste. «Il y a une commission de la daïra qui a été chargée de choisir les bénéficiaires et elle est la seule responsable», nous dira-t-il en ajoutant : «Je viens justement de rentrer d’une tournée en compagnie du chef de daïra. Nous avons rendu visite aux foyers de ceux qui ont déposé des recours afin de constater les conditions d’habitat». De leur part, les contestataires réfutent cette démarche et soutiennent que les recours doivent être déposés au niveau de la wilaya, où, effectivement un bureau de recours y est ouvert, puisque, nous a-t-on expliqué, le wali en tant que président de toutes les commissions est le seul habilité à recevoir les recours. Hier, au moment où nous mettions sous presse, les choses étaient rentrées dans l’ordre et les citoyens espèrent que justice soit rendue aux nécessiteux.