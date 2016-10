Le tennis, le parent pauvre des sports à Batna

Réagissez

Relancer la discipline en créant d’autres clubs de tennis

La pratique du tennis ne semble pas être la préoccupation des tenants du sport à Batna, et pourtant cette discipline a ses adeptes qui la pratiquent depuis voilà plus de 20 ans.

Les amateurs qui maniaient la raquette sous l’égide de l’association Oasis Batna ont imposé par leur abnégation l’inscription d’un club au sein de la Fédération nationale du tennis (FNT) : le Tennis club de Batna (TCB).

Le sérieux, l’assiduité et les prestations du TCB ont inspiré alors aux responsables la réalisation de nouveaux courts au sein du complexe sportif et culturel (CLS) de Kechida. Le tennis à Batna se pratiquait, pour rappel, à l’OPOW. Dans la perspective de l’inscription d’une ligue de wilaya de tennis, des clubs sont nés, tels que la RSB (la Renaissance du sport à Batna) et un autre club parrainé par l’association l’Entente sportive de madinet Batna.

Cette pépinière est arrivée à organiser des tournois annuels durant les mois de Ramadhan, pendant trois années consécutives, et a permis aux tennismen en herbe de participer à des tournois nationaux, en l’occurrence à Oran, Béjaia, Tlemcen, Alger Biskra et Constantine. Le manque d’intérêt affiché par les nouveaux responsables du secteur des sports, selon Didine Chikhi, entraîneur et membre fondateur du TCB, seraient à l’origine de l’étiolement de la discipline : détérioration des courts, alors qu’ils étaient destinés à abriter des tournois d’envergure internationale sur promesse de plusieurs ministres qui se sont succédé à la tête du secteur.

Ainsi donc, au lieu d’assurer le suivi et de faire appel aux spécialistes, la direction des sports à Batna a usé de bricolage et pour l’anéantissement final, elle a permis l’organisation d’un tournoi de pétanque sur ces mêmes courts.

Atterré par cette attitude de laisser-aller et après la dissolution du TCB, Didine Chikhi, qui a continué à entraîner les petits enfants (mini-tennis) fait appel aux fans de la raquette et ensemble, ils ont décidé la relance de cette discipline avec la création d’un nouveau club avec un nouveau statut : le Raquette Aurès Club (RAC) avec la perspective évidente de créer d’autres clubs dans les différentes daïras de Batna, à commencer par Barika, qui a déjà émis le vœu.

Relancer la discipline, bien qu’elle soit qualifiée de sport d’élite, ne sera que justice rendue à ces jeunes et moins jeunes qui y ont pris goût et qui ne peuvent plus s’en passer.